Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувьРБК 06:04

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

с чего всё началось

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Политика В Раде отреагировали на требования Зеленского к Порошенко «Напомню Зе-команде – изменения в законы принимает Верховная рада, а не президент», – написала Геращенко в Facebook, посоветовав сторонникам Зеленского в парламенте активнее участвовать в голосовании.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Происшествия Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.

Авто Путин примет участие в открытии российского завода Mercedes-Benz В церемонии открытия предприятия примет участие президент России Владимир Путин.

Происшествия В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).

Происшествия Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.

Спорт Фигурист Коляда попал в больницу У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.

Общество Липецких чиновников наказали за диагнозы на сайте госзакупок Четыре сотрудника управления здравоохранения Липецкой области привлечены к дисциплинарной ответственности после публикации на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) конфиденциальных данных граждан — имен, адресов и точных диагнозов пациентов.

Происшествия ФСБ завела дело на мэра Евпатории "Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Общество Медведи проснулись в Московском зоопарке "РГ" уже писала ранее о том, что в зоопарке из спячки вышли степные сурки, а также проснулись тушканчики.

Спорт Роднина призвала повысить зарплаты тренерам По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика Три шахты на Украине приостановили работу из-за обесточивания Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.

Армия и оружие Доработка Ил-112 займет около года На доработку и перепроектирование уйдет не менее 8-10 месяцев, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Армия и оружие МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Политика Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку» Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».

Происшествия Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.

Политика За желание посетить Путина распекли президента Эстонии Представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ.

Технологии Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.

Футбол Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург» Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год возглавлял "Зенит".