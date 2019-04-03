Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувьРБК 06:04

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

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Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

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