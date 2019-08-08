Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

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