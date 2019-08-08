Политика
ИнтерфаксКремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву
Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
RT на русском 08:08
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru вчера в 15:36
Авто
Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
Автоспорт
Феттель выиграл первую практику на Гран-при Бельгии, Квят стал 17-м
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике на Гран-при Бельгии.
Sport24.ru 07:16
Происшествия
Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде
В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:39
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосотояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца.
Ведомости 10:18
Происшествия
СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре
Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Политика
Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
RT на русском 01:31
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Технологии
Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России
Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Футбол
«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
Спорт-Экспресс 08:14
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Армия и оружие
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов на МАКС-2019
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов, заставив снова о себе говорить.
Актуальные Новости 08:02
Энергетика
«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты
Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11