Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
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В Кремле анонсировали приглашение Зеленского в Москву

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