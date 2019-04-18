Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в РоссиюВедомости 07:48
Президент России Владимир Путин пригласил в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщается на сайте Кремля. Первый визит Ким Чен Ына состоится до конца апреля. Кремль еще в прошлом году неоднократно говорил об обсуждении визита лидера КНДР в Россию, но сроки и место не назывались.
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Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию. Он приедет по приглашению президента Владимира Путина.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции
Обновлено в 08:13
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Футбол
Футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Шотландии застрелен актер фильма «На игле 2»
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Космос
Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе
Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр
В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Спорт
Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде
Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова с негодованием прокомментировала слова главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака в Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу футболиста.
Обновлено в 04:38
Политика
В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Авто
FCA RUS назвала лучших российских дилеров
В 1 квартале 2019 года FCA RUS огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018».
Обновлено вчера в 05:22
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком
Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД
Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 06:41