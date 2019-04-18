Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в РоссиюВедомости 07:48

Президент России Владимир Путин пригласил в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщается на сайте Кремля. Первый визит Ким Чен Ына состоится до конца апреля. Кремль еще в прошлом году неоднократно говорил об обсуждении визита лидера КНДР в Россию, но сроки и место не назывались.

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

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