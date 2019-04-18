Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в РоссиюВедомости 07:48

Президент России Владимир Путин пригласил в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщается на сайте Кремля. Первый визит Ким Чен Ына состоится до конца апреля. Кремль еще в прошлом году неоднократно говорил об обсуждении визита лидера КНДР в Россию, но сроки и место не назывались.
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Кремль официально объявил о визите Ким Чен Ына

Аргументы и Факты08:33

Кремль назвал сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

Газета.Ru07:19

Ким Чен Ын приедет в Россию во второй половине апреля

Коммерсантъ07:20

Кремль назвал сроки первой встречи Путина и Ким Чен Ына

РБК07:16

Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

RT на русском07:11

Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию

РИА Новости07:21

Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля

Говорит Москва07:16
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию. Он приедет по приглашению президента Владимира Путина.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции

Обновлено в 08:13
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Футбол

Футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Обновлено в 04:54
Происшествия

В Шотландии застрелен актер фильма «На игле 2»

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Тверской области осудили подростка, убившего приемную мать и бабушку

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Спорт

Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Космос

Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе

Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр

В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Спорт

Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова с негодованием прокомментировала слова главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака в Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу футболиста.
Обновлено в 04:38
Политика

В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Авто

FCA RUS назвала лучших российских дилеров

В 1 квартале 2019 года FCA RUS огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018».
Обновлено вчера в 05:22
Здоровье

Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком

Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД

Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 06:41
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