Армия и оружие

Кремль подтвердил начало поставок С-400 в ТурциюВзгляд.ру 05:29

Напомним, в пятницу Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству официально подтвердила начало поставок С-400 в Турцию. Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о получении первой группы компонентов в рамках контракта с Россией по зенитным ракетным системам С-400.
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Кремль подтвердил начало поставок С-400 в Турцию

Взгляд.ру05:29

Подтверждено начало поставок С-400 Турции

Вести.Ru05:45

Песков: РФ и Турция выполняют обязательства по контракту по поставкам С-400

ТАСС05:25

Россия подтвердила начало поставок C‐400 в Турцию

Телеканал 360°05:06

Россия подтвердила начало поставок С-400 Турции

РБК05:05

В Госдуме прокомментировали начало поставок С-400 в Турцию

RT на русском05:36

Песков: контракт о поставках в Турцию С-400 осуществляется в срок

News.ru05:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Авто

Экологический вездеход показали на военно-морском салоне в Питере

Уникальный экологический вездеход «ТРЭКОЛ» показали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Военное дело».
Обновлено в 06:56
Экономика

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Авто

В России отзывают три автомобиля Porsche

В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 4 поступил в продажу в России

Обновлено в 15:36
Происшествия

Актер Ефременков рассказал о своем задержании в аэропорту Краснодара

Обновлено в 06:23
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

Обновлено в 16:30
Технологии

Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки

По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М. И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" (" Политех", Москва и Ростовская область).
Обновлено в 13:56
Футбол

Крауч объявил об окончании карьеры

Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.
Обновлено в 06:14
Общество

В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД

В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 03:59
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Обновлено в 16:00
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Общество

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика

«Парад дурачков»: Соловьев высказался о видеообращении украинского ведущего

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу» о своем отношении к выступлению украинского журналиста Артема Овдиенко, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 12:17
Политика

Беглов объявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах.
Обновлено в 14:01
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе

Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе

Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено в 02:53
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Обновлено в 15:58
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