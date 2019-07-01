Армия и оружие
Кремль подтвердил начало поставок С-400 в ТурциюВзгляд.ру 05:29
Напомним, в пятницу Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству официально подтвердила начало поставок С-400 в Турцию. Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о получении первой группы компонентов в рамках контракта с Россией по зенитным ракетным системам С-400.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Армия и оружие
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В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки
По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М. И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" (" Политех", Москва и Ростовская область).
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Крауч объявил об окончании карьеры
Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.
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Беглов объявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах
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Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
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Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
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