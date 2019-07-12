Армия и оружие

Кремль подтвердил начало поставок С-400 в ТурциюВзгляд.ру 05:29

Напомним, в пятницу Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству официально подтвердила начало поставок С-400 в Турцию. Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о получении первой группы компонентов в рамках контракта с Россией по зенитным ракетным системам С-400.
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Кремль подтвердил начало поставок С-400 в Турцию

Взгляд.ру05:29

Подтверждено начало поставок С-400 Турции

Вести.Ru05:45

Россия подтвердила начало поставок С-400 в Турцию

RT на русском04:55

Россия подтвердила начало поставок C‐400 в Турцию

Телеканал 360°05:06

Россия подтвердила начало поставок С-400 Турции

РБК05:05

Песков: контракт о поставках в Турцию С-400 осуществляется в срок

News.ru05:31

История контракта на поставку С-400 в Турцию

ТАСС06:43
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика

Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Спорт

Боброва рассказала, что Медведева приходила к Тутберидзе с цветами

Обновлено в 09:40
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Песков опроверг сообщения о финансировании Москвой итальянской партии

В Кремле категорически отвергают предположения о якобы переговорах представителей России с представителями итальянской партии "Лига" о ее финансировании.
Обновлено в 12:08
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто

Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации

Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский помиловал осужденного в России заключенного

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

В Петербурге разработали проект подлодки с уникальной энергоустановкой

Конструкторское бюро "Малахит" разработало концепт новейшей малой подводной лодки проекта П-750Б типа "Пиранья" с воздухо-независимой (анаэробной) энергетической установкой, сообщил РИА Новости в пятницу на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге ведущий конструктор предприятия Игорь Караваев.
Обновлено в 08:31
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства

Обновлено в 08:58
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Футбол

Кварацхелия объяснил, почему перешёл из «Локомотива» в «Рубин»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил, почему перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».
Обновлено в 11:51
Политика

Медведев объяснил решение снизить НДС на фрукты и ягоды

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о снижении НДС на плодово-ягодные до 10%, так как фрукты и ягоды длительное время облагались более высоким налогом.
Обновлено в 09:42
Экономика

Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%

11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 01:28
Авто

На аукцион выставлен редкий кабриолет Ferrari 250 GT серии I

Потрясающий кабриолет Ferrari 250 GT серии I от Pininfarina 1958 года будет выставлен на торги компанией Gooding & Company во время Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

Обновлено в 07:32
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике

На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
Обновлено в 11:02
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
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