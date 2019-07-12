Армия и оружие
Кремль подтвердил начало поставок С-400 в ТурциюВзгляд.ру 05:29
Напомним, в пятницу Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству официально подтвердила начало поставок С-400 в Турцию. Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о получении первой группы компонентов в рамках контракта с Россией по зенитным ракетным системам С-400.
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Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Песков опроверг сообщения о финансировании Москвой итальянской партии
В Кремле категорически отвергают предположения о якобы переговорах представителей России с представителями итальянской партии "Лига" о ее финансировании.
Обновлено в 12:08
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто
Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации
Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский помиловал осужденного в России заключенного
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
В Петербурге разработали проект подлодки с уникальной энергоустановкой
Конструкторское бюро "Малахит" разработало концепт новейшей малой подводной лодки проекта П-750Б типа "Пиранья" с воздухо-независимой (анаэробной) энергетической установкой, сообщил РИА Новости в пятницу на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге ведущий конструктор предприятия Игорь Караваев.
Обновлено в 08:31
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Футбол
Кварацхелия объяснил, почему перешёл из «Локомотива» в «Рубин»
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил, почему перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».
Обновлено в 11:51
Политика
Медведев объяснил решение снизить НДС на фрукты и ягоды
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о снижении НДС на плодово-ягодные до 10%, так как фрукты и ягоды длительное время облагались более высоким налогом.
Обновлено в 09:42
Экономика
Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%
11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 01:28
Авто
На аукцион выставлен редкий кабриолет Ferrari 250 GT серии I
Потрясающий кабриолет Ferrari 250 GT серии I от Pininfarina 1958 года будет выставлен на торги компанией Gooding & Company во время Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.
Обновлено вчера в 23:10
Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике
На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
Обновлено в 11:02
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08