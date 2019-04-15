Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНРРБК 12:55
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
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Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено в 14:03
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Авто
Обновлённый флагманский внедорожник Haval H9 приехал в Шанхай
На стенде ведущего китайского производителя кроссоверов и внедорожников Haval, во время подготовки открытия моторшоу в Шанхае, был замечен обновлённый флагман Haval H9.
Обновлено в 00:08
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Кино
Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями
Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.
Обновлено в 08:23
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике победил рак
Напомним, в мае 2018 года испанскому экс-футболисту поставили диагноз рак мозга.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Эсминец ВМС США в Черном море взяли под контроль
Обновлено в 05:03
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
Обновлено в 13:13
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Культура
Медведев по телефону поздравил Пугачеву с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила пресс-служба правительства.
Обновлено в 08:12
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко
Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.
Обновлено в 13:25
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46