Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНРРБК 12:55

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
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