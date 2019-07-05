Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

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