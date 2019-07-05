Политика
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесеВедомости 05:58
Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах
Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Мишулина: Тимур Еремеев сделал пластику
Дочь Мишулина Карина, недавно в разговоре с журналистами, заявила, что Тимур Еремеев сделал пластическую операцию, чтобы стать похожим на ее отца в молодости.
Обновлено в 03:13
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика
Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено в 07:02
Политика
«Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации
«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.
Обновлено в 07:49
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.
Обновлено в 06:02
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного
Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 15:25
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение»
Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".
Обновлено в 07:45
Интернет
Браузер Mozilla Firefox 17 лет позволял воровать данные пользователей
Специалист в области информационной безопасности Барак Тавили описал уязвимость в популярном браузере Mozilla Firefox, которую на протяжении семнадцати лет (!) могли использовать киберзлоумышленники для похищения файлов пользователей.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Политика
Дума Екатеринбурга начала «закрываться» от горожан
Второй раз за неделю депутаты Екатеринбургской городской думы решили удалить из зала заседаний журналистов, прервать трансляцию в сети интернет и работать в закрытом режиме.
Обновлено в 07:03
Авто
BMW и Daimler совместно будут разрабатывать беспилотные системы
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие японские автопроизводители объединяются для того, чтобы совместно разрабатывать беспилотные системы.
Обновлено в 07:08
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Футбол
ЦСКА хочет приобрести еще одного футболиста «Эвертона», пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА в летнее трансферное окно намерен приобрести нигерийского нападающего английского "Эвертона" Генри Оньекуру, сообщает Sporx.
Обновлено в 07:27
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Космос
Спутник «Метеор-М» вывели на орбиту
Метеорологический спутник "Метеор-М" № 2-2 отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на целевую орбиту.
Обновлено в 02:49