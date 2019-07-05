Политика

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесеВедомости 05:58

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Ведомости05:58

В Кремле прокомментировали расследование журналиста Голунова

RT на русском05:48

Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

Lenta.ru05:31

Песков: в Кремле ознакомились с расследованием Голунова о рынке похоронных услуг в Москве

ТАСС05:42

Кремль назвал прерогативой спецслужб проверку данных из статьи Голунова

РБК05:26

В Кремле ознакомились с расследованием Голунова

РИА Новости05:25

В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Интерфакс05:24
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