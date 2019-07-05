Политика

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесеВедомости 05:58

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

Lenta.ru05:31

В Кремле прокомментировали расследование журналиста Голунова

RT на русском05:48

Песков: в Кремле ознакомились с расследованием Голунова о рынке похоронных услуг в Москве

ТАСС05:42

Кремль отреагировал на расследование Голунова

Газета.Ru08:35

Кремль назвал прерогативой спецслужб проверку данных из статьи Голунова

РБК05:26

В Кремле ознакомились с расследованием Голунова

РИА Новости05:25

В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Интерфакс05:24
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В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
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Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
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Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
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Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

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В Китае нашли древнейшие черепа со следами деформации

Всего было найдено 25 скелетов, возраст которых составлял от пяти до двенадцати тысяч лет.
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«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

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Мединский уволил директора театра имени Волкова

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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