Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряковТруд 03:51
22 моряка военно-морских сил Украины и двое сотрудников Службы безопасности страны были задержаны 25 ноября 2018 года за нарушение государственной границы России в Керченском проливе. По версии Москвы, они нарушили правила следования из Черного моря в Азовское.
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с чего всё началось
Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.Ведомостивчера в 16:57
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Бондарев назвал предвзятым решение трибунала по инциденту в Керченском проливе
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