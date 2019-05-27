Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряковТруд 03:51

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.

с чего всё началось

22 моряка военно-морских сил Украины и двое сотрудников Службы безопасности страны были задержаны 25 ноября 2018 года за нарушение государственной границы России в Керченском проливе. По версии Москвы, они нарушили правила следования из Черного моря в Азовское.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Общество Московские школьники завоевали 55% «золота» Всероссийской олимпиады Учащиеся московских школ завоевали 55% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде. Об этом 27 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Политика Гройсман: даже разговоры о дефолте вредят Украине Уходящий в отставку украинский премьер-министр прокомментировал совет олигарха Коломойского пересмотреть отношения с МВФ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее подал в отставку, прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал объявить дефолт по внешнему долгу страны.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Транспорт Водителям такси могут запретить работать сверх нормы Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

Экономика Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.

Происшествия Брошенного в столичном ТЦ мальчика направят в учреждение соцзащиты "После выписки из больницы мальчик будет временно направлен в одно из учреждений социальной защиты в Москве", − уточнил собеседник агентства.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Происшествия Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия» Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Музыка Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.

Политика В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины В акваториях Чёрного и Азовского морей сохраняются риски повторения провокаций, аналогичных инциденту в Керченском проливе, рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Футбол «Рубин» проведет сборы в Казани Клуб планирует провести два сбора, которые пройдут в Казани (13-20 июня и с 23 июня по 6 июля).

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.

Армия и оружие Ярош подсчитал, сколько времени нужно ВСУ для быстрой победы в Донбассе Экс-лидер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош подсчитал, сколько, по его мнению, нужно времени Вооруженным силам Украины для быстрой победы в Донбассе.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Энергетика Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».