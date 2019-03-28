Кремль ответил на требование Трампа убраться из ВенесуэлыРБК 10:43

Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.

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Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы

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