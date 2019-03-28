Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из ВенесуэлыРБК 10:43
В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идет о контрактах на военное оборудование и технику. 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
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Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 10:50
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Происшествия
Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.
Обновлено в 04:32
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3
Студия Gearbox Software в рамках выставки PAX East 2019 анонсировала третью часть Borderlands.
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Происшествия
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Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Авто
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Загадочное тизерное видео, раскрывающее часть кузова спортивного болида, появилось на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
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Политика
Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
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Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
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Общество
ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения
Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
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Обновлено в 03:15
Музыка
Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона
Обновлено в 10:40
Политика
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Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Футбол
Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Наука
Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика
Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
Обновлено в 01:03
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43