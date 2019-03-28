Политика

Кремль ответил на требование Трампа убраться из ВенесуэлыРБК 10:43

В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идет о контрактах на военное оборудование и технику. 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
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Дмитрий Песков
Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 10:50

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В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от РФ уйти из Венесуэлы

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В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от России уйти из Венесуэлы

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Московский Комсомолец10:44

В Кремле отреагировали на призыв Трампа покинуть Венесуэлу

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Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы

РИА Новости11:08
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Происшествия

Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
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Происшествия

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Происшествия

В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП

Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.
Обновлено в 04:32
Игры

Gearbox анонсировала Borderlands 3

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Происшествия

Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
Политика

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Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Aurus выпустит гоночный автомобиль

Загадочное тизерное видео, раскрывающее часть кузова спортивного болида, появилось на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 02:27
Политика

Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев

В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
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Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

Обновлено в 07:43
Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
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Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
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Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
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Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
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Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

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Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
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Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона

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Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
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Коломойский попал в базу «Миротворца»

Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
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Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Наука

Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика

Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
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Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
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Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи

Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
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Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
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