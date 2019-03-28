Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из ВенесуэлыРБК 10:43
В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идет о контрактах на военное оборудование и технику. 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
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Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 10:50
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Происшествия
За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев
Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.
Обновлено в 15:37
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Политика
Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань
Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США
Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения смартфона Oppo Reno, который обзавелся необычным решением в виде выдвижной камеры.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов, оценив гаджеты по нескольким параметрам - прочности и износостойкости, емкости аккумулятора, качеству фотографий, уровню излучения и пр.
Обновлено в 09:08
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Футбол
Евсеев рассказал, когда с ним впервые связались представители «Уфы»
Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, как состоялся его переход из «СКА-Хабаровска» в «Уфу».
Обновлено в 16:40
Футбол
Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"
Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Технологии
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС
«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель
В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Экономика
Центробанк Эстонии считает, что вкладчикам Swedbank в республике не стоит беспокоиться
Центральный банк Эстонии считает, что у вкладчиков шведского Swedbank в республике нет причин для беспокойства из-за скандала с отмыванием денег, поскольку финансовое состояние банка очень хорошее, заявил в четверг руководитель отдела финансовой стабильности эстонского регулятора Яак Тырс.
Обновлено в 16:20
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Общество
ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения
Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено в 14:15
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36