Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из ВенесуэлыРБК 10:43
В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идет о контрактах на военное оборудование и технику. 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
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Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 10:50
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Происшествия
Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Культура
Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 06:07
Игры
Итоги 2018 года: CD Projekt RED зарабатывает, GOG.com теряет
Польская компания CD Projekt отчиталась по итогам 2018 финансового года. И сама она считает свои результаты оптимистичными.
Обновлено в 12:07
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Политика
Захарова считает, что США сознательно провоцируют распад Венесуэлы
В результате из-за посеянного хаоса победителей быть не может.
Обновлено в 07:16
Финансы
Один из крупнейших банков КНР снизил квартальную прибыль впервые с 2015 года
China Construction Bank (CCB), один из крупнейших банков КНР, в октябре-декабре 2018 года зафиксировал сокращение квартальной чистой прибыли впервые с 2015 года.
Обновлено в 12:06
Экономика
Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз
Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 09:41
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Самедов назвал любимый клуб в КХЛ
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что его любимым клубом в КХЛ является "Авангард".
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Авто
Aurus выступит в гонках на выносливость
По предварительным данным, бренд Aurus станет спонсором российской гоночной команды G-Drive Racing, которая в 2019 г. примет участие в европейской серии гонок на выносливость, а в 2020 г. планирует выступить в американском чемпионате IMSA Weathertech Sportscar Championship.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе
37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Политика
ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit
Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал испытания противоспутникового оружия в Индии
Российский МИД призвал Индию присоединиться к международным усилиям по недопущению гонки вооружений в космосе после проведения Нью-Дели успешных испытаний противоспутникового оружия.
Обновлено в 10:39
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
Более 355 млн рублей использует Орловщина в борьбе с болезнями сердца
До 2021 года на Орловщине израсходуют более 355 млн рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
Технологии
В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом
ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:48
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59