Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из ВенесуэлыРБК 10:43
В ответ на уточняющий вопрос Песков подтвердил, что речь идет о контрактах на военное оборудование и технику. 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
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Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 10:50
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Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Авто
Как китайский Geely спас немецкий smart
Обновлено в 11:13
Политика
За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Культура
«Секс в большом городе» получит продолжение
Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика
Помпео рассказал о новых мерах НАТО против России
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о том, что сейчас страны-члены НАТО разрабатывают новые возможные меры против России, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.
Обновлено в 05:28
Финансы
Официальный курс евро на четверг вырос до 72,72 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 29,5 копейки, составив 68,2491 рубля.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Политика
Журналисты нашли у Зеленского незадекларированную виллу в Италии
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет виллой в Италии, которая не упоминается в его декларации.
Обновлено в 11:59
Футбол
Участие Роналду в первом матче против «Аякса» находится под вопросом
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 13:27
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Музыка
Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии
Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Политика
Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава
Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Китай идет на беспрецедентные уступки в торговой войне
Китай может улучшить условия доступа иностранных высокотехнологичных компаний к своему рынку облачных услуг, а также разрешить им владеть дата-центрами в свободных экономических зонах в качестве уступок в ходе торговых переговоров с США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо
Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика
В Пентагоне отказались слепо верить России
В России сочли такие заявления хамством. Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
В Госдуме объяснили рвение США по усилению ядерного потенциала
Слова представителя Пентагона Дэвида Трахтенберга о необходимости модернизации ядерных сил США в условиях возросшей мощи России и Китая оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок
По предварительным данным, игра состоится 6-7 июля Донской стадион "Ростов-Арена" претендует на проведение матча за Суперкубок, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
Обновлено в 03:23
Футбол
Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны»
Антуан Гризманн согласился на понижение зарплаты с €23 млн до €16 млн в год ради перехода в «Барселону» по окончании нынешнего сезона, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 10:15
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Политика
Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной
Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53