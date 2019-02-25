Политика
Кремль ответил на сообщения о позиции Путина по делу Baring VostokРБК 11:48
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что дело против Калви может навредить российскому инвестиционному климату, Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать.
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Однозначно нет. Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений не высказывал.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 12:15
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Общество
Супруга Малашенко прокомментировала его смерть
Обновлено в 16:53
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Политика
Глава МИД Ирана объявил о своей отставке
Глава МИД подтвердил, что участие Ирана в ядерной сделке продолжится до тех пор, пока это будет одобрять иранский народ.
Обновлено в 16:10
Политика
Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции
Более 6,81 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке.
Обновлено в 15:10
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Музыка
Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис
Британский музыкант, вокалист популярной в 80-е годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.
Обновлено в 16:16
Хоккей
«Флорида» обменяла защитника Богдана Киселевича в «Виннипег»
Клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" произвел обмен с "Виннипегом", в результате которого российский защитник Богдан Киселевич перешел в стан "Джетс".
Обновлено в 17:26
Музыка
Maruv объяснила отказ от участия в Евровидении
Обновлено в 12:57
Политика
Группа Лимы призвала партнеров Венесуэлы помочь с выборами в стране
Группа Лимы обратилась к странам-партнерам Венесуэлы для того, чтобы оказать помощь в проведении на территории страны свободных выборов.
Обновлено в 17:17
Спорт
Шипулин собирается кинуть вызов Губерниеву
Обновлено в 17:24
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг
Обновлено в 13:35
Политика
Социалисты победили на выборах в парламент Молдавии
Обновлено в 05:44
Происшествия
Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе
Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова
Стало известно, что известная певица обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросу взыскания алиментов с бывшего супруга на содержание общего сына 2007 года рождения.
Обновлено в 16:26
Единоборства
Дэнис дисквалифицирован за драку с Нурмагомедовым
Обновлено в 14:42
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
На Украине по пути на учения сломался новейший военный вездеход
В понедельник, 25 февраля, украинские СМИ сообщили о поломке новейшего украинского вездехода, следовавшего на учения.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии
Росздравнадзор выявил более 3 200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медицинских организациях (68,1% от проверенных), 663 из которых - частные, говорится в сообщении.
Обновлено в 05:24
Экономика
Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жилья
До 2016 года минимальный срок владения любой недвижимостью, после которого разрешалось не платить налог с продажи, составлял три года.
Обновлено в 08:26
Политика
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Кононову нужно время — чудес не бывает»
В интервью «Известиям» Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента союза, а также выразил доверие главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
Обновлено в 16:02
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Экономика
Малоизвестная компании обогнала «Сургутнефтегаз» по капитализации
Капитализация компании взлетела до 1,3 трлн руб.: ОКС обогнала "Сургутнефтегаз", который стоит 1,26 трлн рублей.
Обновлено в 06:10