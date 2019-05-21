Политика

Кремль ответил на призыв Зеленского ввести санкции против РоссииПарламентская газета 13:10

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв нового президента Украины Владимира Зеленского усилить антироссийские санкции «не блещет новизной» и не может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
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Дмитрий Песков
А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев.
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