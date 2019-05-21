Кремль ответил на призыв Зеленского ввести санкции против РоссииПарламентская газета 13:10

А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв нового президента Украины Владимира Зеленского усилить антироссийские санкции «не блещет новизной» и не может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Кремль ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России

Политика Зеленский назначил Шефира первым помощником Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.

Экономика Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.

Происшествия В администрации Никольского идут обыски. Чиновников увезли Напомним, что 31 мая 2018 года в администрации Никольское сотрудники экономического отдела полицейского Главка изымали документы по исполнению муниципального контракта на обустройство детской площадки в посёлке Гладкое, заключённого в октябре 2017 года года с ООО "Ритм".

Происшествия Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.

Музыка Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона» Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».

Общество В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха» Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.

Происшествия Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Зеленский направил Парубию просьбу о внеочередном заседании Рады Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Экономика Данные о доходах скрывают 24 млн россиян Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Транспорт На двух ветках московского метро приостановили движение поездов Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Общество В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций 14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.

Происшествия На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.

Энергетика «Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.

Авто Renault Megane RS побил рекорд Нюрбургринга Если новый Megane RS будет похож на своего предшественника, но серьезно потеряет в весе, так как актуальному поколению модели удалось сбросить 100 кг.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Хоккей Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.

Происшествия СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.