Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского ввести санкции против РоссииПарламентская газета 13:10
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв нового президента Украины Владимира Зеленского усилить антироссийские санкции «не блещет новизной» и не может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
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А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 06:03
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Эксперт спрогнозировал реакцию США на призыв Зеленского усилить санкции против РФ
Комсомольская правда06:49
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
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