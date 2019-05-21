Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против РоссииВедомости 06:03

А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев.

Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Экономика Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.

Политика Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

Здоровье Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.

Политика Против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.

Кино Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Авто В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133 Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.

Гаджеты Россияне распродают смартфоны Huawei С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.

Шоу-бизнес Жена Цекало Дарина Эрвин оголила грудь за работой Поклонники продюсера Александра Цекало теперь понимают, почему он так увлекся моделью и художницей Дариной Эрвин, которая в два раза его моложе.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Космос Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.

Наука Небольшой четвероногий робот Doggo научился делать сальто Небольшой четвероногий робот Doggo, разработанный в Стэнфордском университете (США), умеет прыгать на метровую высоту, а также проделывать такие сложные трюки, как обратное сальто.

Происшествия В Петербурге погиб владелец завода «Сантех» В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.

Политика Замглавы МИД назвал условия для внесения взносов РФ в бюджет ПАСЕ Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва готова заплатить взнос в бюджет Совета Европы при одном условии — Россия должна быть полностью восстановлена в правах на полях СЕ.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Происшествия Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.

Технологии LiveJournal разрешил блогам получать собственное доменное имя Пользователи LiveJournal получили возможность давать блогам собственное доменное имя.

Авто Официально представлен обновлённый SsangYong Tivoli 2020 Обновленный SsangYong Tivoli 2020 получил новые фары, пересмотренный бампер, другую решетку радиатора и измененные задний фонари.