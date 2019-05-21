Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против РоссииВедомости 06:03
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 06:03
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Эксперт спрогнозировал реакцию США на призыв Зеленского усилить санкции против РФ
Комсомольская правда06:49
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Авто
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Шоу-бизнес
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Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
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Наука
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Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
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Происшествия
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В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
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Замглавы МИД назвал условия для внесения взносов РФ в бюджет ПАСЕ
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Футбол
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Технологии
LiveJournal разрешил блогам получать собственное доменное имя
Пользователи LiveJournal получили возможность давать блогам собственное доменное имя.
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