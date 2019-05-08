Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в ДонбассеRT на русском 05:46

Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

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