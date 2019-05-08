Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в ДонбассеRT на русском 05:46
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
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Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 08:31
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