Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в ДонбассеRT на русском 05:46

А какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые попадают под действие президентского указа.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

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