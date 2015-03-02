Мы не вмешивались и не вмешиваемся ни в какие внутренние дела любых стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаем большое значение. Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным, как клеветой.

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