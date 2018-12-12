Политика
Кремль ответил Порошенко на заявление о «войне» с Россией
Кремль ответил Порошенко на заявление о «войне» с РоссиейФАНвчера в 04:17
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал «войной» инцидент в районе Керченского пролива, где ВМСУ устроили провокацию.
ФАНвчера в 04:17
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Мы не согласны с такой трактовкой позиции. Речь идёт о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушающей стороны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГоворит Москва вчера в 05:41
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