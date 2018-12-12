Политика
В Кремле прокомментировали слова Порошенко о «войне» с Россией
В Кремле прокомментировали слова Порошенко о «войне» с РоссиейREGNUMвчера в 05:24
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что происшествие в Керченском проливе — не шутка, а «война». В интервью телеканалу Fox News украинский политик назвал действия российских пограничников по защите госграницы РФ «агрессией».
REGNUMвчера в 05:24
Оценить
272 человека отреагировали
Мы не согласны с такой трактовкой позиции. Речь идёт о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушающей стороны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГоворит Москва вчера в 05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
Российские «Белые лебеди» 10 часов летали над Карибским морем
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Тереза Мэй остается премьером Великобритании
Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал "войной" инцидент в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
В Китае пропал гражданин Канады
По словам главы МИД страны Христи Фриланд, ранее пропавший гражданин связался с дипломатами и заявил, что его допрашивали китайские официальные лица, после чего на связь с ним выйти не удалось.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии
Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
В Турции учреждено космическое агентство
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в стране будет учреждено космическое агентство.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы
В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Смертоносность «Мертвой руки» России могла повыситься, пишут СМИ
Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest, отмечая, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Российские дипломаты потребовали для Бутиной гуманных условий в тюрьме
Российские дипломаты потребовали перевести арестованную в США Марию Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Адвокат Трампа получил три года тюрьмы
Бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к тюремному сроку продолжительностью в три года за незаконные сделки и ложь перед Конгрессом.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти
Клишас предложил дополнить статью КоАП "Мелкое хулиганство", прописав в ней ответственность за распространение в интернете материалов, "в неприличной форме выражающих явное неуважение" по отношению к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции, а также органам власти.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
СМИ сообщило об уходе прокурора Москвы
Прокурор Москвы Владимир Чуриков в ближайшее время покинет свой пост, сообщает 13 декабря «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 01:42
Политика
Меланья Трамп рассказала, как президент США принимает решения
Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья дает мужу советы, однако решения он всегда принимает сам.
Обновлено в 01:35
Политика
Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер
Если торговля стран ЕС и Ирана связаны с этими исключениями, то Вашингтон не будет вводить санкции.
Обновлено вчера в 17:46