Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии ПутинаКоммерсантъ 05:56
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
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Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Елена Беркова стала самой откровенно одетой гостьей «Кинотавра»
В своем микроблоге Елена поведала, что откровенный наряд был создан российским дизайнером по ее собственному эскизу.
Обновлено в 06:16
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
14 и 15 июня, по словам Вильфанда, в городе ожидается до + 25 ° С. Ранее сообщалось, что температура в Москве 11 июня составит + 30 ° С. Диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, какие продукты стоит включить в рацион в жару.
Обновлено в 06:50
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова
Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру по поводу анонсированного на День России марша в защиту специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, у которого, по утверждению МВД, нашли наркотики.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Музыка
Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой
В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Экономика
Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре
Постоянно растущие цены на жилье могут внезапно обрушиться в случае, если программу получения кипрского гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость отменят.
Обновлено в 04:08
Общество
Росстат назвал средний возраст вступления россиян в брак
В возрасте от 18 до 24 лет в брак вступили 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин, а до 18 лет зарегистрировали союз 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин.
Обновлено в 04:12
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика
МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы
В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 года
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 05:50
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
В России построили очень крутой вездеход
Каждый год в России появляются все новые вездеходы, как правило, большинство из них на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00