Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ 15:43

с чего всё началось

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

Гаджеты Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала женщинам ценный совет Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.

Игры Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.

Политика США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Армия и оружие Торжественный выпуск офицеров инженерных войск состоялся в Тюмени Торжественный выпуск начался с поздравлений начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерала-лейтенанта Юрия Ставицкого, а также губернатора Тюменской области.

Футбол Правозащитник призвал лишить гражданства РФ игроков, участвовавших в акции против России в Грузии Правозащитник Павел Пятницкий призвал лишить российского гражданства футболистов Нодара Кавтарадзе и Вахтанга Небиеридзе, которые в составе «Торпедо» из Кутаиси вышли на матч в футболках с антироссийским лозунгом.

Музыка Гагарина закончила выступление на Дворцовой «Миллионом голосов» Композиция была написана для конкурса «Евровидение». Отметим, что Полина Гагарина также исполнила песню «Кукушка» группы «Кино».

Экономика Развал СССР оказался благом для Земли Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.

Футбол Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого ранее избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.

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Политика Президент Грузии считает российских туристов благом Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Политика Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Наука Создано устройство для быстрого заживления ран Исследователи Сеченовского университета совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана разработали уникальное устройство для заживления ран, а также трофических и диабетических язв.