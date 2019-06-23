Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ 15:43

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире
телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Российская газета09:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
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