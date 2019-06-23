Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ 15:43

с чего всё началось

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

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