Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ 15:43

с чего всё началось

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Футбол Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.

Футбол Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора» Главный тренер узбекского Навбахора Андрей Канчельскис уволен по решению руководства. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Общество На акции у Гостиного двора задержали двух активистов В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.

Энергетика На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.

Футбол Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Происшествия На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".

Футбол Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.

Здоровье В Петербурге нашли революционный метод в борьбе с гепатитом C Ведь Петербург официально признан городом с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. У нас она составляет около 150 случаев на 100 тысяч населения.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Автоспорт Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.

Футбол «Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.

Политика Миронов предложил ввести санкции против Грузии Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.

Здоровье Названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни на 10 лет Британским специалистом в области геронтологии Обри Ди Греем названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни как минимум на 10 лет.