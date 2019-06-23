Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ 15:43
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.Диалог10:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Футбол
Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме
Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
Обновлено в 17:38
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Футбол
Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»
Главный тренер узбекского Навбахора Андрей Канчельскис уволен по решению руководства. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 15:55
Общество
На акции у Гостиного двора задержали двух активистов
В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
Обновлено в 12:43
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
Обновлено в 16:30
Энергетика
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Футбол
Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Происшествия
На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами
Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Футбол
Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки
Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ
Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.
Обновлено в 06:14
Здоровье
В Петербурге нашли революционный метод в борьбе с гепатитом C
Ведь Петербург официально признан городом с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. У нас она составляет около 150 случаев на 100 тысяч населения.
Обновлено в 05:39
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Автоспорт
Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции
Обновлено в 16:45
Футбол
«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли
Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 15:33
Политика
Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни на 10 лет
Британским специалистом в области геронтологии Обри Ди Греем названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни как минимум на 10 лет.
Обновлено в 17:10
Энергетика
В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину
Первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько в беседе с журналистами перечислил условия, которые должны быть соблюдены для сохранения транзита российского газа черех территорию Украины.
Обновлено в 17:17