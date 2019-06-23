Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ вчера в 15:43

с чего всё началось

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

Гаджеты Новый смартфон Moto Z4 не получит обновление ОС до Android 11 R Владельцы девайса не смогут опробовать на нём работу Android 11 R, ограничившись Android 10 Q.В конце мая на рынок вышел новый гаджет Motorola Moto Z4.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти автомобиль от угона Несомненно поможет от угонов и средство обороны на базе пин-кодов — на машине программируются штатные кнопки, и только владелец авто понимает, какие из их и, ключевое, в какой очередности надо налегать, дабы активировать зажигание.

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.

Авто В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16% В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16% и составили 642 ед.

Армия и оружие Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна» Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Политика Мэр Челябинска подал заявление об отставке Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.

Общество Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса» Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.

Политика В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.

Политика США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова делиться технологиями 5G со своими партнерами.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.

Религия С понедельника у православных начинается Петров пост В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.

Космос НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.

Общество «Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Экономика На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.

Культура Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019 Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.

Футбол Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.

Общество «Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Футбол Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".