Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ вчера в 15:43
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.Диалогвчера в 10:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Гаджеты
Новый смартфон Moto Z4 не получит обновление ОС до Android 11 R
Владельцы девайса не смогут опробовать на нём работу Android 11 R, ограничившись Android 10 Q.В конце мая на рынок вышел новый гаджет Motorola Moto Z4.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри
Обновлено вчера в 20:14
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти автомобиль от угона
Несомненно поможет от угонов и средство обороны на базе пин-кодов — на машине программируются штатные кнопки, и только владелец авто понимает, какие из их и, ключевое, в какой очередности надо налегать, дабы активировать зажигание.
Обновлено в 01:07
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.
Обновлено вчера в 23:23
Авто
В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16%
В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16% и составили 642 ед.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Мэр Челябинска подал заявление об отставке
Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 01:21
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено 22 июня в 23:49
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено вчера в 08:04
Политика
США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова делиться технологиями 5G со своими партнерами.
Обновлено вчера в 23:32
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено 22 июня в 15:52
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019
Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
Обновлено в 00:41
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Будни — не время сидеть дома: слушаем стихи, смотрим «Дылду», танцуем и поем на «Ночи музыки»
На фестивале выступит «ПО-Квартет», который подготовил программу академической музыки разного времени — от барокко и романтизма до сочинений композиторов XX и XXI веков.
Обновлено в 01:23
Футбол
Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03