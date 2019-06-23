Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ вчера в 15:43

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире
телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Диалогвчера в 10:09

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Путин не запланировал встречу с Зеленским на саммите G20

Телеканал 360°вчера в 17:53

Песков рассказал об отсутствии в графике Путина на G20 встречи с Зеленским

Известиявчера в 14:49

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Российская газетавчера в 09:01

Песков ответил о возможности встречи Путина с Зеленским

News.ruвчера в 14:29

В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским

РИА Новостивчера в 14:21

Песков: все контакты Путина на G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов

ТАССвчера в 09:13

Песков: встречи с Зеленским нет в графике Путина

Московский Комсомолецвчера в 14:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Экономика

Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии

Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16
Музыка

Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Обновлено вчера в 14:27
Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Технологии

Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании

Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Обновлено в 01:56
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Политика

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию

Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Коллекторы поделили бренд

НСВ отошла от проблем ПКБ «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

В Оренбурге арестованы ещё трое подозреваемых в убийстве в Соль-Илецке

Установлены личности и задержаны еще трое подозреваемых в убийстве жителя Соль-Илецкого района.
Обновлено в 01:51
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму "Афалина" за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Политика

МИД Японии опроверг прибытие Зеленского на саммит G20

Япония не располагает сведениями о возможном визите президента Украины на саммит G20 в Осаке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:52
Авто

Составлен ТОП-10 подержанных авто с лучшей защитой от коррозии

В десятке подержанных авто с лучшей защитой от коррозии расположились: Lexus RX (2003-2008 г.), BMW 1-Series (2004-2013 г.), Toyota Camry (2006-2011 г.), первое поколение Opel Insignia и пятая генерация BMW 5-Series.
Обновлено в 01:27
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Игры

Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic

Обновлено в 02:04
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Путешествия

Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Представитель Китая избран главой продовольственной организации ООН

Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на ее сайте.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
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