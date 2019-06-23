Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ вчера в 15:43
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.Диалогвчера в 10:09
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Экономика
Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии
Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Технологии
Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании
Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова
Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Политика
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию
Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Коллекторы поделили бренд
НСВ отошла от проблем ПКБ «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В Оренбурге арестованы ещё трое подозреваемых в убийстве в Соль-Илецке
Установлены личности и задержаны еще трое подозреваемых в убийстве жителя Соль-Илецкого района.
Обновлено в 01:51
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов
Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму "Афалина" за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Политика
МИД Японии опроверг прибытие Зеленского на саммит G20
Япония не располагает сведениями о возможном визите президента Украины на саммит G20 в Осаке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:52
Авто
Составлен ТОП-10 подержанных авто с лучшей защитой от коррозии
В десятке подержанных авто с лучшей защитой от коррозии расположились: Lexus RX (2003-2008 г.), BMW 1-Series (2004-2013 г.), Toyota Camry (2006-2011 г.), первое поколение Opel Insignia и пятая генерация BMW 5-Series.
Обновлено в 01:27
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Игры
Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic
Обновлено в 02:04
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Путешествия
Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Представитель Китая избран главой продовольственной организации ООН
Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на ее сайте.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено вчера в 09:30