Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20Коммерсантъ вчера в 15:43

с чего всё началось

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В графике нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Экономика Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.

Экономика Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.

Технологии Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Экономика В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.

Политика Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.

Политика Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.

Экономика Коллекторы поделили бренд НСВ отошла от проблем ПКБ «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму "Афалина" за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Японии опроверг прибытие Зеленского на саммит G20 Япония не располагает сведениями о возможном визите президента Украины на саммит G20 в Осаке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авто Составлен ТОП-10 подержанных авто с лучшей защитой от коррозии В десятке подержанных авто с лучшей защитой от коррозии расположились: Lexus RX (2003-2008 г.), BMW 1-Series (2004-2013 г.), Toyota Camry (2006-2011 г.), первое поколение Opel Insignia и пятая генерация BMW 5-Series.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Путешествия Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.

Авто Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.

Политика Представитель Китая избран главой продовольственной организации ООН Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на ее сайте.

Происшествия Нижние Серги после драки оцепил ОМОН После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.

Политика Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.