В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортахРИА Новости 07:12

Он сказал о готовности вести диалог, о непонимании того, как можно пытаться решить вот эту внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский расценил решение Москвы как попытку "соблазнить" украинцев паспортами. Путаницы не будет Песков отметил, что получив российский паспорт, они не перестают быть жителями Донбасса, хотя Киев отказывает им в надлежащей социальной поддержке.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах

Политика Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.

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Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

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Политика МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».

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Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

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Культура После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

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