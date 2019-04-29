Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортахПрофиль 05:34

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, российские власти приняли во внимание слова будущего главы государства.
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Дмитрий Песков
Он сказал о готовности вести диалог, о непонимании того, как можно пытаться решить вот эту внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей. Позиция России абсолютно ясна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:30

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