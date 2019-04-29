Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортахПрофиль 05:34
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, российские власти приняли во внимание слова будущего главы государства.
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Он сказал о готовности вести диалог, о непонимании того, как можно пытаться решить вот эту внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей. Позиция России абсолютно ясна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:30
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Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Политика
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Музыка
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Социалисты победили на выборах в парламент Испании
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.
Обновлено вчера в 21:53
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили
Владимир Путин назвал незаконным лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства и посоветовал избранному президенту Владимиру Зеленскому вернуть паспорт экс-главе Одесской области.
Обновлено в 07:31
Авто
Седан Cadillac CT6 лишился двухлитрового турбомотора
Обновлено в 05:54
Политика
В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Политика
Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции
Ранее Telegram-канал «Незыгарь» и ряд СМИ сообщили о том, что во время своей поездки в Турцию Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также представителями советника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.
Обновлено в 05:47
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Энергетика
В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти
По трубопроводу «Дружба» в Белоруссию по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлороорганики, сообщается на сайте «Белнефтехима».
Обновлено в 07:41
Общество
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Политика
Немецкие СМИ усомнились в способности Зеленского «потягаться» с Путиным
Немецкий таблоид Bild проанализировал избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины с точки зрения его способности «потягаться» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:16
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Политика
К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»
В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41