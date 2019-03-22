Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотахИзвестия 05:40
Песков выразил надежду, что слова Трампа так и останутся «призывом». О том, что «пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», Трамп написал днем ранее в своем Twitter. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил республиканца за это решение.
Читать в источнике
Оценить319
Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК вчера в 13:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Обновлено в 07:10
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Кино
Вышел тизер полнометражного продолжения сериала «Дэдвуд»
Над продолжением "Дэдвуда" работал Дэвид Милч, которому мы обязаны оригинальным сериалом, при участии Ника Пиццолатто ("Настоящий детектив").
Обновлено в 04:27
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено 20 марта в 11:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева проигнорировала похороны Началовой
Певица Наташа Королёва не посчитала нужным попрощаться со своей подругой и коллегой Юлией Началовой и проигнорировала её похороны.
Обновлено в 01:43
Футбол
Бэйл рассказал об отношениях с Роналду
Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о конфликте с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено вчера в 13:54
Гаджеты
Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft
О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено в 03:45
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Экономика
ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд
Трубная металлургическая компания (ТМК) продает свою американскую "дочку" — IPSCO Tubulars — компании Tenaris, говорится в сообщении ТМК.
Обновлено в 08:44
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Авто
Бронированный «Гелик» защитит от взрыва двух гранат
Обновлено в 08:04
Политика
Уволен глава «Росгеологии» Роман Панов
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку по решению правительства, сообщила ТАСС замминистра министерства экономического развития Оксана Тарасенко, которая курирует в ведомстве Росимущество.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 07:05
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Баскетбол
Брайант назвал стартовую пятерку сборной США всех времен
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант назвал свою версию стартовой пятерки сборной США всех времен.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Главарь ИГ растолстел и покрасился
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
ВСУ почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики почти 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями
В знак протеста против беспредела администрации десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове
Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.
Обновлено в 00:55