Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотахИзвестия 05:40

Песков выразил надежду, что слова Трампа так и останутся «призывом». О том, что «пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», Трамп написал днем ранее в своем Twitter. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил республиканца за это решение.
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Биньямин Нетаньяху
Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК вчера в 13:17

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