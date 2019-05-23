Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущегоРБК 04:34

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным

Газета.Ru06:51

Песков прокомментировал анонс шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным в роли ведущего

Интерфакс04:00

Песков прокомментировал шоу BBC с анимированным Путиным

RT на русском04:25

Песков: Би-би-си не обращалась за разрешением на использование образа Путина

ТАСС04:12

Песков прокомментировал запуск шоу на Би-би-си с «Путиным» в роли ведущего

РИА Новости04:07

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

РБК04:34

В Кремле отреагировали на выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным

Говорит Москва03:33
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Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Эксперт назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95

Авиаэксперт, генерал-майор Владимир Попов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95.
Обновлено в 09:10
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов

В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.
Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский отказался от диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Наталья Рудова показала процесс своей фотосессии в купальнике

Недавно знаменитость решила показать фанатам процесс того, как на самом деле проходят съемки фотосессий в купальнике.
Обновлено в 04:34
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Политика

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео

Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Общество

Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских

Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Обновлено в 05:03
Авто

Skoda представила обновленный Superb 2020

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено в 09:39
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Авто

Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе

Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе с результатом 775 реализованных экземпляров, что на 25,4% больше.
Обновлено в 09:40
Наука

Врачи подобрали лекарство онкобольному с помощью мух-дрозофил

Обновлено в 02:26
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Политика

Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране

Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране.
Обновлено в 10:10
Политика

НАТО потребовало от России уйти из Крыма

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в рамках заседания альянса в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и требует Москву вывести войска с территории полуострова.
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A70S получит камеру на 64 Мп

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Авто

«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля

Обновлено в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
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