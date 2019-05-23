Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущегоРБК 04:34

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

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