Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущегоРБК 04:34

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

РБК04:34

Песков прокомментировал шоу BBC с анимированным Путиным

RT на русском04:25

В Кремле отреагировали на выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным

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ТАСС04:12

Песков прокомментировал запуск шоу на Би-би-си с «Путиным» в роли ведущего

РИА Новости04:07

Песков прокомментировал анонс шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным в роли ведущего

Интерфакс04:00

В Кремле отреагировали на запуск шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Газета.Ru04:12
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
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