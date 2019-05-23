Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущегоРБК 04:34
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
ЕС потребовал от Украины ограничить полномочия СБУ
В представительстве Евросоюза на Украине полагают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 06:21
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США
Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
Обновлено в 04:58
Политика
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Генассамблея ООН потребовала от Британии отдать спорную территорию
Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс вместе с Соединенными Штатами предупредил, что голосование создаст прецедент, который должен вызывать беспокойство у всех государств-членов, имеющих собственные территориальные споры.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Энергетика
Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин
Представители независимых АЗС России написали письмо, в котором предупредили заместителя председателя правительства Дмитрия Козака о возможном росте цен на бензин.
Обновлено в 04:39
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме
Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто
Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Общество
Собянин: за 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
За последнее время число рабочих мест в Ново-Московском округе выросло в два с половиной раза.
Обновлено в 05:03
Авто
Toyota готовит конкурента Renault Captur
Наши коллеги из европейского издания Automotive News, рассказывая о новых игроках рынка в сегменте небольших кроссоверов, буквально одно строкой обмолвились, что японцы из Toyota собираются наладить сборку маленького «паркетника».
Обновлено в 05:47
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Общество
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Космос
Юпитер как бы намекает, что наше время истекает
Большое красное пятно на Юпитере разрушается на наших глазах.
Обновлено в 02:15