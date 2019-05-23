Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущегоРБК 04:34

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным

Газета.Ru06:51

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

РБК04:34

В Кремле отреагировали на выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным

Говорит Москва03:33

Песков: Би-би-си не обращалась за разрешением на использование образа Путина

ТАСС04:12

Песков прокомментировал запуск шоу на Би-би-си с «Путиным» в роли ведущего

РИА Новости04:07

Песков прокомментировал анонс шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным в роли ведущего

Интерфакс04:00

Песков прокомментировал шоу BBC с анимированным Путиным

RT на русском04:25
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Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

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Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию

Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.
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Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
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Общество

Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 09:20
Авто

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Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Звездная мать одна прогуливалась с дочерью, когда ранее вся семья часто любила гулять вместе. Теперь же от отца и след простыл.
Обновлено в 07:46
Финансы

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

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Общество

Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

По словам мэра, число рабочих мест в Новой Москве во всех сферах с 2012 года выросло в 2,5 раза - с 94 до 236 тысяч.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Экономика

Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в 150 млн тонн

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2019 год составляет 118 млн тонн, по экспорту на текущий сельхозгод (июль 2018 - июнь 2019 года) - 44 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Технологии

«Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов»

«Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.
Обновлено в 06:59
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
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Гаджеты

Появились официальные рендеры смартфона Xiaomi Redmi K20

Вице-президент китайской компании Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг показал официальные рендеры флагманского смартфона Redmi K20, официальная презентация которого должна состояться 28 мая.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Политика

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Технологии

Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Обновлено вчера в 09:36
Культура

В Петербурге открывается XIV Международный книжный салон

В четверг, 23 мая, стоится торжественное открытие XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.
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Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии

Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.
Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
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