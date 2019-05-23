Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущегоРБК 04:34

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным

Газета.Ru06:51

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

РБК04:34

Песков прокомментировал анонс шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным в роли ведущего

Интерфакс04:00

Песков: Би-би-си не обращалась за разрешением на использование образа Путина

ТАСС04:12

Песков прокомментировал запуск шоу на Би-би-си с «Путиным» в роли ведущего

РИА Новости04:07

Песков прокомментировал шоу BBC с анимированным Путиным

RT на русском04:25

В Кремле отреагировали на выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным

Говорит Москва03:33
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Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

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Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

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На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Под северным полюсом Марса обнаружены значительные залежи льда

Ученые считают, что слои образовались, когда лед накапливался на полюсах Марса во время последних ледниковых периодов.
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Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой

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В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр

Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.
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Шоу-бизнес

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Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

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