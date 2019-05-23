Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущегоРБК 04:34

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Авто Audi собирается выпустить сверхроскошную версию седана A8 Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».

Общество Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».

Авто Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Космос Под северным полюсом Марса обнаружены значительные залежи льда Ученые считают, что слои образовались, когда лед накапливался на полюсах Марса во время последних ледниковых периодов.

Игры Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой Скорость движения героя в игре напрямую зависит от скорости вращения боковой рукоятки. Также в консоли присутствует две кнопки и d-pad.

Технологии МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете» Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.

Общество В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Гаджеты Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Шоу-бизнес Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Политика SpaceX будет судиться с ВВС США Примечательно, что конкурс на замещение российских ракетных двигателей выиграла компания ULA - та, из-за которой SpaceX уже судилась с ВВС США несколько лет назад.

Происшествия В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.

Происшествия Парень пытался продать двух девятиклассниц в проституцию В Подмосковье задержали 18-летнего уроженца Тамбовской области, который пытался продать двух несовершеннолетних девочек в качестве проституток.

Политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.