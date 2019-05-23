Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущимИзвестия 05:20

22 мая канал ВВС Two представил новое шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости». Создание телевизионных шоу с использованием образов известных политиков широко распространено.

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим

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