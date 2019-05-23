Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущимИзвестия 05:20
22 мая канал ВВС Two представил новое шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости». Создание телевизионных шоу с использованием образов известных политиков широко распространено.
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Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры
В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Политика
В Совфеде осудили НАТО за призывы к России уйти из Крыма
Используя Украину, НАТО пытается продолжить свое движение на Восток, чтобы приблизиться к границам России, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Обновлено в 05:05
Технологии
Аркадий Волож назначил «преемника» по управлению «Яндексом»
Должность управляющего директора была создана специально под него: теперь Худавердян — единственный прямой подчиненный гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа и начальник руководителей всех подразделений группы компаний.
Обновлено в 06:37
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.
Обновлено в 11:47
Спорт
Бенедетти выиграл 12-я этап «Джиро д’Италия»
Победителем 12-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия" стал итальянец Чезаре Бенедетти, выступающий за команду Bora–ansgrohe.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Правительственную улицу Лондона закрыли из-за подозрительного предмета
Правительственная улица Лондона Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Мать Децла поменяла замки в квартире, где жила вдова рэпера
Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что невестка с внуком переехали из квартиры, где раньше жила семья ее сына.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим
В военном ведомстве добавили, что в южной части идлибской зоны деэскалации с вечера 21 мая боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» проводят массированные атаки на позиции правительственных сил Сирии с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и заминированных автомобилей террористов-смертников.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго
Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:56
Хоккей
3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019
Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.
Обновлено в 09:46
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В Москве прошли переговоры представителей Минобороны России и Германии
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Александр Кшимовский обсудил в Москве со своим немецким коллегой Гезом фон Гайром отношения Россия-НАТО, также они обменялись оценками ситуации в области контроля над вооружениями, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 11:59
Политика
Первый приговор по делу о неуважении к власти вступил в силу
Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
Обновлено в 10:50
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Косово от лица Порошенко
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), представившись Петром Порошенко, трижды в преддверии выборов президента Украины разыграли премьера республики Косово Рамуша Харадиная.
Обновлено в 12:54
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Общество
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины
Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.
Обновлено в 12:12
Политика
Виктория Нуланд нашла себя в черном списке РФ
Власти РФ составили его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц.
Обновлено в 12:21