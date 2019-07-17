Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сынаВедомости 09:08
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Авто
Ford показал первый пикап в мире эмодзи
Обновлено в 05:56
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта
Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:32
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров до 15%
Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье
В Тверской области совершенствуют систему скорой помощи
В Правительстве Тверской области 17 июля на совещании обсудили развитие системы «скорых» в регионе.
Обновлено в 06:37
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Политика
Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.
Обновлено в 10:08
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Обновлено в 10:25
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона
Обновлено в 10:19
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю упали на 0,7%, сильнее прогноза
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12 миллионов баррелей в день, сократившись на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.
Обновлено в 10:41
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38