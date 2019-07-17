Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сынаВедомости 09:08
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Происшествия
МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено в 15:39
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Космос
Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну
Обновлено в 09:25
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Общество
Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта
В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина в циничной лжи
Сегодня, 17 июля премьер-министр Британии Тереза Мэй, покидая свой пост, выступила с финальной речью.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа
В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала о непристойных предложениях от мужчин
В социальной сети Instagram Лолита Милявская рассказала своим подписчикам о непристойных предложениях от мужчин.
Обновлено в 06:46
Баскетбол
ЦСКА договорился о контракте с хорватским форвардом Бендером
Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с хорватским форвардом Драганом Бендером.
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Обновлено в 03:36
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47
Хоккей
Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 14:51
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48