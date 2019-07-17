Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

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