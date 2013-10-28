Кремль отреагировал на возможное введение шаттлов для поездок в ГрузиюМосковский Комсомолец 08:57

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Российские власти ввели запрет на авиаперевозки в Грузию для сокращения турпотока в целях создания безопасности, полностью вводить запрет на поездки в эту страну в Кремле не намерены. Однако граждане РФ должны обратить внимание на проблемы, связанные с безопасностью в Грузии.

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