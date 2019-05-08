Политика

Песков прокомментировал установку памятника Сталину в НовосибирскеПолитРоссия 06:02

Памятник Сталину был установлен на территории Новосибирского областного комитета КПРФ. Торжественная церемония открытия запланирована на 9 мая. Также Песков рассказал о планах президента на День Победы.
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Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

РБК06:19

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

RT на русском06:14

Песков отказался давать оценку установке памятника Сталину в Новосибирске

РИА Новости06:06

Вопрос об открытии памятника Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей – Песков

Эхо Москвы05:57

Песков счел локальным вопросом открытие бюста Сталина в Новосибирске 9 мая

Интерфакс05:51

Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске

Московский Комсомолец05:44

Песков заявил, что не считает себя вправе участвовать в общественной дискуссии о Сталине

ТАСС05:57
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Космос

Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы

В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Футбол

Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО

Обновлено в 10:38
Футбол

«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»

По информации De Telegraaf, вариант трансфера 21-летнего хавбека рассматривают «Зенит» и «Спартак».
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Гаджеты

К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее

Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Технологии

Только треть самых длинных рек в мире остаются свободными

Чуть более трети (37%) из 242 самых длинных рек мира остаются свободными, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В музее шпионажа в Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

Обновлено в 02:00
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 15:56
Общество

В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине

Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.
Обновлено в 18:32
Космос

Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС

Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
Обновлено в 11:46
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Путешествия

Почему стоит отправиться в путешествие в наименее посещаемые уголки мира

Тувалу С более сотней крошечных островов, разбросанных по южной части Тихого океана, страна Тувалу входит в число самых изолированных стран мира.
Обновлено в 12:31
Общество

«Ростелеком» установил камеры видеонаблюдения в городе Холм Новгородской области

«Ростелеком» по заказу администрации муниципального района установил камеры видеонаблюдения на улицах города Холм.
Обновлено в 06:48
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Наука

Ученые нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями как у летучих мышей.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Экономика

ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»

В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

Обновлено в 12:20
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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