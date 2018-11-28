Политика
Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным
Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с ПутинымLenta.ru04:48
Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 28 ноября.
Lenta.ru04:48
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Мы обратили внимание на это заявление. Также обратили внимание на вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным. Поэтому подготовка продолжается, встреча согласована.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 04:36
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