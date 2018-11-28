Политика

Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным
Lenta.ru
04:48

Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 28 ноября.
Lenta.ru04:48
Дмитрий Песков
Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:03

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Кремль прокомментировал возможную отмену встречи Трампа с Путиным

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