Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякамLenta.ru 03:36

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.

с чего всё началось

Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

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