Политика

Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесеLenta.ru 05:31

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 5 июля. Песков отметил, что эта тема является прерогативой правоохранительных органов.
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Кремль отреагировал на расследование Голунова

Газета.Ru08:35

В Кремле ознакомились с расследованием Голунова

РИА Новости05:25

Песков: в Кремле ознакомились с расследованием Голунова о рынке похоронных услуг в Москве

ТАСС05:42

Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

Lenta.ru05:31

Кремль назвал прерогативой спецслужб проверку данных из статьи Голунова

РБК05:26

В Кремле прокомментировали расследование журналиста Голунова

RT на русском05:48

В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Интерфакс05:24
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Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля

Обновлено в 07:50
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Песков прокомментировал дискуссию по теме допустимой обороны

Вопрос по проблематике допустимой обороны граждан находится в плоскости общественной дискуссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:43
Театры

Худрук Театра имени Волкова написал заявление об уходе

Ранее в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что директор театра Алексей Туркалов уволен, а Марчелли объявлен выговор.
Обновлено в 08:49
Космос

В Челябинской области появился Центр поиска и спасения космонавтов

Недавно троицкому отряду выделили в городе собственный офис-штаб. Сейчас в нем заканчиваются ремонтные работы.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Общество

Столетняя британка поделилась секретом своего долголетия

Обновлено в 02:20
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Политика

Госкино Украины потребовало у Зеленского запретить сериал «Сваты»

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко записал президенту страны Владимиру Зеленскому видеообращение, в котором потребовал запретить показ сериала "Сваты" на телеканале "1+1", передает ТАСС.
Обновлено в 07:00
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение

Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Суд приговорил руководителя банды Трунова к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 08:48
Экономика

Сбербанк завершит продажу турецкой «дочки» в течение месяца

Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.
Обновлено в 08:20
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Армия и оружие

Начальник штаба ВМС США изложил взгляд на элементы сдерживания

Обновлено в 09:17
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

Российские военные проводят учения в Черном море

Обновлено в 05:11
Здоровье

Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса птицы из Карагандинской области Казахстана

Россельхознадзор с 4 июля 2019 года ввел запрет на поставки мяса птицы из Карагандинской области Казахстана в связи с регистрацией в регионе болезни Ньюкасла.
Обновлено в 09:06
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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