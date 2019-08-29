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В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 августа.

Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине

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