Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 августа.
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Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге: набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:03
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Турецкая клиника ответила на обвинения в изъятии органов у россиянки
Сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки в турецкой клинике «Яшам хастанеси» в Анталье являются клеветой, заявила директор учреждения Нуртач Ары.
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Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
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Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
Газета.Ru 05:54
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Происшествия
Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице
ТАСС вчера в 10:34
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Энергетика
Хлор вмешался в показатели «Татнефти»
Чистая прибыль «Татнефти» пострадала от остановки прокачки по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения хлорорганическими соединениями в конце апреля, сообщила компания в отчете за второй квартал.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Политика
Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву
Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить министром внутренних дел члена предыдущего состава правительства Арсена Авакова, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщило 29 августа издание Strana.ua.
REGNUM 06:40
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
REGNUM 03:19
Футбол
«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Кино
Умер 54-летний актер Александр Числов
Passion.ru 06:10
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 27 августа в 07:03
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Газета.Ru 06:18
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Энергетика
В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.
RT на русском 03:45
Политика
В России могут разрешить курьерскую доставку безрецептурных лекарств
Целью инициативы депутатов ЕР является повышение доступности лекарств для россиян Депутаты от партии "Единая Россия" подготовили поправки, согласно которым в стране разрешат курьерскую доставку безрецептурных медикаментов, приобретённых через интернет.
Аргументы и Факты 06:24
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
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В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
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В Совфеде побывала делегация из конгресса США
В четверг верхнюю палату российского парламента посетили коллеги из конгресса США.
Российская газета 06:16
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Хоккей
Панарину увеличили рейтинг в симуляторе NHL до 89
36 место занимает нападающий «Рейнджерс» Артеми Панарин, его общий рейтинг вырос на один пункт по сравнению с предыдущей частью игры.
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Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28