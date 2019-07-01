Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, это касается и деятелей культуры из этой страны. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", - заявил Песков.

с чего всё началось

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