Политика
Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в РоссииLenta.ru 06:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 июля.
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с чего всё началось
Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, это касается и деятелей культуры из этой страны. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", - заявил Песков.ТАСС06:33
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