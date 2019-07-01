Политика

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в РоссииLenta.ru 06:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 июля.
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Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, это касается и деятелей культуры из этой страны. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", - заявил Песков.
ТАСС06:33

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Песков заявил о готовности Кремля разъяснить Катамадзе вопросы политики

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В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

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Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

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Песков объяснил отказ Катамадзе выступать в России

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В Кремле заявили о вреде позиции властей Грузии отношениям с РФ

Газета.Ru07:00

Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

РИА Новости06:40
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
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Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией

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Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

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Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
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Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
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Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
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Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Обновлено в 08:28
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Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Общество

Рособрнадзор: резервный период ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме

"Резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, проходившие с 17 июня по 1 июля, завершились в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 07:14
Политика

Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
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В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Гонконге началась новая волна протеста

Обновлено в 08:31
Общество

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
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Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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США хотят построить военный порт в Арктике

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Стала известна стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Стала известна стоимость 7-местной версии Mitsubishi Outlander на российском автомобильном рынке.
Обновлено в 08:43
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Цены на бензин будут расти: зависит от региона России

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сдерживание цен на топливо в России продолжится после завершения соглашения нефтяников с правительством, скорее всего, в сентябре 2019 года.
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«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
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Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
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Богдан Киселевич вернулся в ЦСКА

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В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

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В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

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