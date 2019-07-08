В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 июля.

Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

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